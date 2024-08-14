وزير البيئة بعد جلسة مجلس الوزراء: تم البحث في الأمور الأساسية ومنها كيفية وضع الاعتمادات بشكل متدرج للجنوب وتم فتح اعتماد بقيمة 150 مليار للأمور الملحة

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