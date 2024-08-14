الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: الصراع بين "حزب الله" واسرائيل استمر لفترة طويلة ونحن نؤمن أنه من الممكن الوصول إلى حل دبلوماسي

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