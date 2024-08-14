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هوكشتاين: الرئيس الأميركي جو بايدن يدعم وقف التوترات في جنوب لبنان ونحن بحاجة لخفض التصعيد على الخط الأزرق

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:06
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