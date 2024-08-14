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هوكشتاين: أميركا تؤيد أن يعيش الشعب اللبناني بسلام وازدهار وهذه رسالتنا التي نوجهها للجميع وهذه المنطقة عانت مما يكفي وكلما طال وقت النزاع تصبح فرص الأخطاء وحوادث استهداف المدنيين كبيرة وواردة

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:08
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