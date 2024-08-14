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هوكشتاين: نأمل عدم الوصول إلى حرب بين "حزب الله" وإسرائيل والوقت حان الآن لإنهاء الصراع والتصعيد

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:09
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