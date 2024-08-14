Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء تايلند يقبل قرار المحكمة الدستورية القاضي بعزله من منصبه ويقول إن البرلمان سيختار رئيسا جديدا للوزراء (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كير ستارمر رئيساً للوزراء في بريطانيا: التغيير يبدأ فوراً
lebanon 24
14/08/2024 14:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
والد جندي إسرائيلي أسير في غزة: نتنياهو يفضل موت كل المخطوفين لدى حماس ليبقى رئيسا للوزراء أطول مدة ممكنة
lebanon 24
14/08/2024 14:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع شعبيته.. رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه
lebanon 24
14/08/2024 14:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الدولة الليبي: قرار البرلمان باعتبار رئيسه القائد الأعلى للجيش باطل لمخالفته الاتفاق السياسي (الشرق)
lebanon 24
14/08/2024 14:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:14 | 2024-08-14
07:13 | 2024-08-14
07:11 | 2024-08-14
07:10 | 2024-08-14
07:08 | 2024-08-14
07:08 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24