زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الأزمة الاقتصادية ستتسبب بعدم قدرتنا على تمويل الاحتياجات الأمنية سواء لتعزيز الجيش أو بناء منظومة للوقوف بوجه إيران

Lebanon 24