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محمود عباس لوكالة الأنباء الروسية: الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار وتستخدم حق النقض بشكل مستمر في مجلس الأمن الدولي (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2024 | 06:49
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