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الخارجية القطرية: طائرتان قطريتان تصلان إلى مدينة بورتسودان تحملان مساعدات إغاثية لدعم متضرري الفيضانات في السودان (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2024 | 06:58
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