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هآرتس: اعتقال 12 من اليهود الحريديم خلال مظاهرة ضد التجنيد الإجباري بالقرب من قاعدة ألون العسكرية (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2024 | 06:59
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