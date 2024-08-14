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المرشد الإيراني: العدو يسعى لخلق حالة من الخوف ودفعنا للوراء عبر الحرب النفسية خاصة في المجالات العسكرية (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2024 | 07:05
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ميقاتي: التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية والسؤال الذي يتردد على كل الألسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الاسرائيلي
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