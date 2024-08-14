رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله هوكشتاين: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وتهديداتها ومدخل الحل هو في وقف اطلاق النار في غزة وتطبيق قرارات مجلس الامن لا سيما القرار 1701 الذي يضمن استقرار الجنوب

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