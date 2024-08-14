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هوكشتاين: العمل يجري على مختلف المستويات الديبلوماسية وفي كل العواصم لانجاح الحل الديبلوماسي الذي دعا اليه الرئيسان الاميركي والمصري وامير قطر وستتم مناقشته في اجتماعات الدوحة التي تبدأ غدا وستستمر اياما عدة

Lebanon 24
14-08-2024 | 07:13
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