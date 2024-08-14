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هوكشتاين: نأمل في التوصل الى وقف اطلاق النار في غزة مما سيساهم في وقف وتيرة التصعيد في الجنوب والقرار 1701 هو ضمانة الاستقرار في الجنوب

Lebanon 24
14-08-2024 | 07:14
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