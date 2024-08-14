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الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-08-2024 | 07:54
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