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أردوغان: نتنياهو تحدث في الكونغرس الأميركي ونحن سنستضيف محمود عباس في مجلسنا النيابي (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2024 | 08:25
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