Advertisement

أخبار عاجلة

بلدية كريات شمونة: يطلب من السكان الذين بقوا في المدينة التواجد قرب الأماكن المحمية منذ هذه اللحظة وحتى إشعار آخر (الميادين)

Lebanon 24
14-08-2024 | 09:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلدية كريات شمونة تطلب من السكان الدخول إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في المدينة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
14/08/2024 20:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية حيفا يطلب من سكان المدينة تخزين مياه وطعام لأسبوع على الأقل في الملاجئ والأماكن المحصنة تحسبا من سقوط آلاف الصواريخ على المدينة من حزب الله (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/08/2024 20:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية حيفا يطلب من السكان البقاء خلال الفترة القريبة قرب الأماكن المحصنة والملاجئ (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/08/2024 20:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"معاريف" عن رئيس بلدية كريات شمونة: 14٪ من سكان المدينة أعلنوا أنهم لن يعودوا للعيش فيها والحكومة تتجاهل ما يحصل
lebanon 24
14/08/2024 20:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:02 | 2024-08-14
12:47 | 2024-08-14
12:46 | 2024-08-14
12:20 | 2024-08-14
12:08 | 2024-08-14
11:57 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24