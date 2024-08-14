مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: الغارة التي استهدف فيها العدوّ الإسرائيلي بلدة رب تلاتين أدت إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما إصابته حرجة استدعت إدخاله إلى غرفة العمليات ووضعه مستقر

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