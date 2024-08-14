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الخارجية الألمانية: نرفض أي إجراءات أحادية تقوض الوضع التاريخي الراهن للمواقع المقدسة في القدس (الشرق)

Lebanon 24
14-08-2024 | 10:17
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