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وزير الخارجية البريطاني بعد لقائه نظيره السعودي: سنعمل لخفض التوتر ووقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين (الجزيرة)

Lebanon 24
14-08-2024 | 10:29
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