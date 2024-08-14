Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري يدعو إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية والقطرية والأميركية في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-08-2024 | 11:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي بحث في اتصال مع نظيره القطري الوساطة من أجل وقف إطلاق النار بغزة والتنسيق لاحتواء التصعيد الإقليمي (الجزيرة)
lebanon 24
15/08/2024 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
15/08/2024 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: على المجتمع الدولي مواجهة الانتهاكات التي تفشل جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
15/08/2024 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني ضمن جهود احتواء التصعيد في المنطقة وتشجيع كافة الأطراف على ضبط النفس تجنباً لتوسيع رقعة الصراع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/08/2024 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:44 | 2024-08-14
18:40 | 2024-08-14
18:39 | 2024-08-14
18:36 | 2024-08-14
18:23 | 2024-08-14
18:15 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24