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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: على "حماس" أن تعلم أن كل يوم تحتجز فيه الرهائن سيكون أكثر مرارة عليها من اليوم السابق (الحرة)

Lebanon 24
14-08-2024 | 12:20
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