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"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: ديوان رئاسة الوزراء الاسرائيلية هو من صدق على صعود الوزيرين بن غفير وفاسرلوف إلى جبل الهيكل

Lebanon 24
14-08-2024 | 12:46
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