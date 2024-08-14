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ترامب: إيران تفعل ما تفعله لأنها تلقت إشارات بأن الإدارة الأميركية ضعيفة (العربية)
Lebanon 24
14-08-2024
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12:47
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