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نيويورك تايمز: استعادة نحو 115 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة لا يمكن تحقيقه عسكريا

Lebanon 24
14-08-2024 | 23:54
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