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القناة 13 الإسرائيلية: سقوط قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب كيسوفيم بغلاف غزة

Lebanon 24
15-08-2024 | 01:19
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