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هآرتس: مسؤولون بإدارة بايدن يقولون قبيل بدء قمة الدوحة إن تحرير المختطفين ممكن من خلال المفاوضات فقط

Lebanon 24
15-08-2024 | 01:39
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