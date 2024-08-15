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فايننشال تايمز نقلاً عن مسؤول عربي: حماس تريد وقف إطلاق النار بسبب فقدان شعبيتها وصعوبة الوضع العسكري لديها

Lebanon 24
15-08-2024 | 01:55
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