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العربية: مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يعقد اليوم جلسة بمقر وزارة الدفاع

Lebanon 24
15-08-2024 | 01:57
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