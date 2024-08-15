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القناة 12 الإسرائيلية: أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة فورية لإعادة ذويهم

Lebanon 24
15-08-2024 | 02:08
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