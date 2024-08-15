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اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان وصفارات الانذار تدوي في معيان باروخ وكفر يوفال في إصبع الجليل (الجديد)

Lebanon 24
15-08-2024 | 02:19
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