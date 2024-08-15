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حاكم بيلغورود الروسية: إصابة 4 بينهم مسعفان اثنان جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مدينة شيبيكينو

Lebanon 24
15-08-2024 | 02:28
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