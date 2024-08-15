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المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي على منزل لعائلة خزيق بمنطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة

Lebanon 24
15-08-2024 | 03:24
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