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أسوشيتد برس نقلاً عن نشطاء: الشرطة الإيرانية أطلقت النار على امرأة أثناء محاولة مصادرة سيارتها بسبب انتهاك قانون الحجاب

Lebanon 24
15-08-2024 | 03:28
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