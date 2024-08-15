المبعوث الأميركي إلى السودان: استأنفنا اليوم الثاني من المحادثات الدبلوماسية بجنيف ونواصل جهودنا الرامية لتحقيق نتائج ملموسة مع شركائنا الدوليين بناء على مخرجات اجتماعات جدة

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