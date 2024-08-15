Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي إلى السودان: استأنفنا اليوم الثاني من المحادثات الدبلوماسية بجنيف ونواصل جهودنا الرامية لتحقيق نتائج ملموسة مع شركائنا الدوليين بناء على مخرجات اجتماعات جدة

Lebanon 24
15-08-2024 | 03:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي إلى السودان: يوم المحادثات الأول شهد أفكارا ملموسة لامتثال أطراف إعلان جدة وتنفيذ التزاماتها
lebanon 24
15/08/2024 13:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: ندعو الشركاء الدوليين لدعم جهود الاستقرار في جنوب السودان (الشرق)
lebanon 24
15/08/2024 13:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان: وصل وفد الدعم السريع إلى سويسرا ولا نزال ننتظر وصول وفد الجيش السوداني
lebanon 24
15/08/2024 13:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان يقول إن محادثات جنيف ستجري هذا الأسبوع (سكاي نيوز)
lebanon 24
15/08/2024 13:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:27 | 2024-08-15
06:08 | 2024-08-15
06:06 | 2024-08-15
06:03 | 2024-08-15
05:56 | 2024-08-15
05:49 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24