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مصدر رفيع المستوى: مصر جددت لجميع الأطراف ضرورة إيجاد صيغة توافقية للوصول لهدنة بشكل عاجل

Lebanon 24
15-08-2024 | 04:37
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