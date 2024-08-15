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إعلام فلسطيني: حماس أطلقت مسيّرة انتحارية على جنود إسرائيليين في شرقي خانيونس (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-08-2024 | 05:07
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