Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الله: استهدفنا جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة

Lebanon 24
15-08-2024 | 05:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": رداً على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة استهدفنا مبان يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة
lebanon 24
15/08/2024 13:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود ‏العدوّ الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة
lebanon 24
15/08/2024 13:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود العدوّ ‏الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
lebanon 24
15/08/2024 13:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
lebanon 24
15/08/2024 13:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:27 | 2024-08-15
06:08 | 2024-08-15
06:06 | 2024-08-15
06:03 | 2024-08-15
05:56 | 2024-08-15
05:49 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24