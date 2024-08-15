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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو استدعى وزراء الدفاع والخارجية والشؤون الاستراتيجية إلى مشاورات أمنية الليلة (الجزيرة)

Lebanon 24
15-08-2024 | 05:49
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