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القناة الإسرائيلية الـ12: مفاوضات الدوحة ستستمر يومين والهدف سد الفجوات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
15-08-2024 | 07:16
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