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البيت الأبيض: نعتقد أن إسرائيل حققت معظم أهدافها العسكرية في غزة ونجحت في إلحاق الهزيمة بحماس (الجزيرة)

Lebanon 24
15-08-2024 | 07:52
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