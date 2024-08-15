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قائد الجيش الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية سيطرت على 1,150 كيلومترًا مربعًا و82 بلدة في منطقة كورسك (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-08-2024 | 08:05
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