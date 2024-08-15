31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية المصري في بيروت غدا (الحدث)
Lebanon 24
15-08-2024
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرا الدفاع والخارجية البريطانيان في بيروت الخميس المقبل بإطار مساعي منع الحرب الشاملة (الحدث)
Lebanon 24
وزيرا الدفاع والخارجية البريطانيان في بيروت الخميس المقبل بإطار مساعي منع الحرب الشاملة (الحدث)
15/08/2024 16:54:08
15/08/2024 16:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الفرنسي للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري (الحدث)
Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الفرنسي للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري (الحدث)
15/08/2024 16:54:08
15/08/2024 16:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يدعو إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية والقطرية والأميركية في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يدعو إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية والقطرية والأميركية في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة (سكاي نيوز)
15/08/2024 16:54:08
15/08/2024 16:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكشتاين في بيروت اليوم ووزير الخارجية البريطاني يدعو لـ"التهدئة الفورية"
Lebanon 24
هوكشتاين في بيروت اليوم ووزير الخارجية البريطاني يدعو لـ"التهدئة الفورية"
15/08/2024 16:54:08
15/08/2024 16:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من هم المستهدفون بـ"غارة مرجعيون"؟ هذه آخر معلومة
Lebanon 24
من هم المستهدفون بـ"غارة مرجعيون"؟ هذه آخر معلومة
13:44 | 2024-08-14
14/08/2024 01:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلم في الضاحية.. "إجتياح متجر" يُنهي حياة طفل!
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلم في الضاحية.. "إجتياح متجر" يُنهي حياة طفل!
13:53 | 2024-08-14
14/08/2024 01:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ أبقاه "حزب الله" طيّ الكتمان.. وحديث عن عملية قد تهزّ "أركان إسرائيل"!
Lebanon 24
أمرٌ أبقاه "حزب الله" طيّ الكتمان.. وحديث عن عملية قد تهزّ "أركان إسرائيل"!
15:43 | 2024-08-14
14/08/2024 03:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن "هزة لبنان".. هكذا تحدّث عنها صحيفة إسرائيلية!
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن "هزة لبنان".. هكذا تحدّث عنها صحيفة إسرائيلية!
16:30 | 2024-08-14
14/08/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم" ضد لبنان و"ليزر" قد يغطّي الحدود.. قراءة إسرائيليّة لما قد يحصل!
Lebanon 24
"هجوم" ضد لبنان و"ليزر" قد يغطّي الحدود.. قراءة إسرائيليّة لما قد يحصل!
15:30 | 2024-08-14
14/08/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:52 | 2024-08-15
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي نفذ الأسبوع الماضي إجراء اعتراضيا غير متبع وفشل في اعتراض مسيّرة لحزب الله (الجزيرة)
09:46 | 2024-08-15
واللا عن مسؤولين إسرائيليين كبار: قمة الدوحة هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة (الجزيرة)
09:44 | 2024-08-15
وسائل إعلام إسرائيلية: مغادرة عدد من سكان كيبوتس شامير في الشمال بعد تعرضه للقصف المتعمد من حزب الله (الميادين)
09:41 | 2024-08-15
فانس نائب ترامب: سأجري مناظرة مع نائب هاريس في 18 أيلول و1 تشرين الأول
09:35 | 2024-08-15
الحوثي: ردنا على الاعتداء الإسرائيلي على الحديدة آت والمساعي الأميركية لاحتوائه فاشلة
09:29 | 2024-08-15
مسيّرة إسرائيليّة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتيّ ديرسريان والطيبة
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
15/08/2024 16:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
15/08/2024 16:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
15/08/2024 16:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24