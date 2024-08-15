Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ردّاً على سؤال إذا كان التصعيد ما زال احتمالا وارداً: نحن ملتزمون الصمت والصبر والصلاة

Lebanon 24
15-08-2024 | 09:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مستمرون في اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة في إطار خطّة الطوارئ الحكومية لمواجهة الظروف الصعية التي نمر بها وكل الاحتمالات التي قد تحصل
lebanon 24
15/08/2024 16:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفرنسي هيرفي ماغرو بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: ناقشنا المستجدات وعبرنا عن قلقنا من الأوضاع الحالية التي تتجه نحو التصعيد ويجب التعاطي مع تداعيات ما حصل وانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة
lebanon 24
15/08/2024 16:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إثر لقاء صحي في صور: ملتزمون بالقرار 1701 الذي يُرسي الإستقرار والجيش هو درع الوطن
lebanon 24
15/08/2024 16:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل وزير خارجية فرنسا: في هذه الفترة الصعبة لا يمكن الا أنّ نتحلى بالصمت والصبر والصلاة
lebanon 24
15/08/2024 16:54:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:52 | 2024-08-15
09:46 | 2024-08-15
09:44 | 2024-08-15
09:41 | 2024-08-15
09:35 | 2024-08-15
09:29 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24