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وزير الخارجية الفرنسية خلال إجتماعه مع الرئيس ميقاتي: نؤكّد دعم فرنسا للبنان ووقوفها الى جانبه وثقتها به ونتمنى استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني ونُقدّر ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة

Lebanon 24
15-08-2024 | 09:16
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