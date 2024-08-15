وزير الخارجية الفرنسية خلال إجتماعه مع الرئيس ميقاتي: نؤكّد دعم فرنسا للبنان ووقوفها الى جانبه وثقتها به ونتمنى استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني ونُقدّر ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة

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