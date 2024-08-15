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بوليتيكو: بايدن منفتح على إرسال صواريخ كروز طويلة المدى إلى أوكرانيا

Lebanon 24
15-08-2024 | 11:20
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