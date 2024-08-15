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الخارجية السورية: السلطات الأميركية تدعي أن الضابط السابق في الجيش الأميركي أوستن تايس كان يعمل صحفياً وهذا الكلام يمثل تشويهاً متعمداً للحقائق

Lebanon 24
15-08-2024 | 12:51
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