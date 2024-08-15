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7 شهداء في استهداف جيش الاحتلال شقة سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة (العربي)

Lebanon 24
15-08-2024 | 13:15
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