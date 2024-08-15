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القناة 13 الإسرائيلية: جهات أمنية نقلت لنتنياهو رسالة مفادها أن الاختيار هو بين صفقة الرهائن أو حرب إقليمية

Lebanon 24
15-08-2024 | 13:16
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