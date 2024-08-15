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وزيرا خارجية الإمارات والأردن يدينان اقتحام بن غفير المسجد الأقصى باعتباره تصعيدًا خطيرًا يرفع التوتر ويؤجج الصراع (سكاي نيوز)
Lebanon 24
15-08-2024
|
13:36
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